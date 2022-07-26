Світоліна: Україно, залишайся сильною

Заради допомоги Україні на корт вийшли імениті тенісисти. Еліна Світоліна прокоментувала участь у благодійному матчі у Польщі.

До теми Це великий сигнал солідарності, – Шевченко про благодійний захід Швьонтек на підтримку України

Це була спортивна подія, яка подарувала людям радість завдяки тенісу і показала силу спорту, коли він об’єднує нас поза кордонами, допомагаючи іншим людям. Україно, залишайся сильною, ми сильніші разом із нашими друзями – Ігою Швьонтек, Агнешкою Радванською, Мартіном Павельським та іншими поляками на борту,

– наголосила Еліна.

Зібрані кошти передадуть платформі UNITED 24, фонду Еліни Світоліної, а також UNICEF Polska.

"Я хочу подякувати кожній людині, яка зробила внесок в UNITED24 – платформу збору коштів, запущену президентом Володимиром Зеленським та моїм благодійним фондом. Особлива подяка моїм друзям – Андрію Шевченку та Сергію Стаховському за величезну підтримку. Війна не закінчилася, і ми разом продовжуємо боротися та робити все можливе", – додала тенісистка.

Що відомо про захід