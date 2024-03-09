Заявка на вихід у фінальний турнір: юнацька збірна України розгромила Швейцарію

Команда Юрія Мороза у другому турі еліт-раунду відбору Євро-2024 зустрічалася зі збірною Швейцарії. Гра проходила в грецькому місті Патри.

Швейцарія U-17 – Україна U-17 0:3

Голи: Богданов, 17, Степанов, 24, з пенальті, Бондар, 63.

Вилучений: Парра, 83 (Ш).

Юнацька збірна України стартувала в міні-турнірі з перемоги над Грецією (2:0). Наступним суперником "синьо-жовтих" стали однолітки зі Швейцарії.

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Українці знищили швейцарців

У першому турі "червоні хрестоносці" поступилися Словаччині (1:2). Щоб продовжити боротьбу швейцарцям потрібно було перемагати українців.

Однак вже в першому таймі підопічні Мороза довели свою перевагу. На 17-й хвилині матчу форвард дрезденського Динамо Богданов скористався передачею Бондаря та відкрив рахунок. Ще до перерви українці подвоїли перевагу. 16-річний нападник леверкузенського Баєра Степанов реалізував пенальті.

У другому таймі "синьо-жовті" довели рахунок до розгромного. Гравець львівського Руху Бондар скористався пасом динамівця Рибака та оформив третій гол.

У підсумку збірна України здобула впевнену перемогу 3:0. У вирішальному матчі команда Мороза зіграє зі Словаччиною. Поєдинок відбудеться 12 березня.

Після двох зіграних турів збірні України та Словаччини мають по 6 очок, але у "синьо-жовтих" краща різниця забитих-пропущених м'ячів. Тож нашим хлопцям достатньо буде зіграти внічию для виходу у фінальний турнір.

Турнірне становище