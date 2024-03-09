Швейцария U-17 – Украина U-17 0:3
Голы: Богданов, 17, Степанов, 24, с пенальти, Бондарь, 63.
Удален: Парра, 83 (Ш).
Юношеская сборная Украины стартовала в мини-турнире с победы над Грецией (2:0). Следующим соперником "сине-желтых" стали сверстники из Швейцарии.
Читайте также Без капитана Шахтера, но с дебютантом: кого Реброва вызвал на плей-офф отбора на Евро-2024
Украинцы уничтожили швейцарцев
В первом туре "красные крестоносцы" уступили Словакии (1:2). Чтобы продолжить борьбу швейцарцам нужно было побеждать украинцев.
Однако уже в первом тайме подопечные Мороза доказали свое преимущество. На 17-й минуте матча форвард дрезденского Динамо Богданов воспользовался передачей Бондаря и открыл счет. Еще до перерыва украинцы удвоили преимущество. 16-летний нападающий леверкузенского Байера Степанов реализовал пенальти.
Во втором тайме "сине-желтые" довели счет до разгромного. Игрок львовского Руха Бондарь воспользовался пасом динамовца Рыбака и оформил третий гол.
В итоге сборная Украины одержала уверенную победу 3:0. В решающем матче команда Мороза сыграет со Словакией. Поединок состоится 12 марта.
После двух сыгранных туров сборные Украины и Словакии имеют по 6 очков, но у "сине-желтых" лучшая разница забитых-пропущенных мячей. Поэтому нашим ребятам достаточно будет сыграть вничью для выхода в финальный турнир.
Турнирное положение