В основну заявку "синьо-жовтих" увійшли 26 футболістів. Через травму Сергій Ребров не зможе розраховувати на досвідченого гравця та капітана донецького Шахтаря Тараса Степаненка.
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Україна підходить із втратою
Його місце у заявці зайняв футболіст, який став відкриттям для київського Динамо Володимир Бражко. 22-річний опорник, який був капітаном "молодіжки" України (U-21), отримав свій дебютний виклик у головну команду країни.
Заявка збірної України
- Голкіпери: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка) та Андрій Лунін (Реал).
- Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Максим Таловєров (ЛАСК).
- Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва – Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло) та Руслан Маліновський (Дженоа).
- Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Данило Сікан (Шахтар) та Владислав Ванат (Динамо).
Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо) та Олексій Гуцуляк (СК Дніпро-1).
21 березня підопічні Сергія Реброва спробує переграти боснійців у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Початок зустрічі о 21:45 (за київським часом).
У випадку перемоги "синьо-жовті" зустрінуться 26 березня у фіналі проти тріумфатора протистояння Ізраїль – Ісландія (21 березня).
Напередодні збірна Боснії і Герцеговини оголосила свою заявку на матч проти України. Головний тренер боснійців Саво Милошевич прокоментував свій вибір гравців та заговорив про якості, які допоможуть його команді переграти "синьо-жовтих".