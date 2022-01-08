Швед вперше зіграв після моторошного зіткнення та травми

Правий вінгер із України Мар'ян Швед вперше вийшов на футбольне поле після травми. Українець зіграв у товариському матчі.

Перша поява на полі

Мехелен провів товариський спаринг проти Веена. Мар'ян Швед з'явився на футбольному полі, але не допоміг команді уникнути розгромної поразки.

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Чотири м'ячі влетіли у ворота клубу, за який виступає українець. Натомість Мехелен відповів лише одним голом. У підсумку – 4:1 перемога Веена. Хоча Мехелен вже на 5-й хвилині першим відкрив рахунок у зустрічі.

Українець вийшов на футбольне поле на 68-й хвилині, а формат товариського матчу був цікавим – два тайми по 60 хвилин.

Жахливе зіткнення Мар'яна Шведа

Український футболіст отримав травму у жахливому епізоді під час чвертьфіналу Кубка Бельгії проти Ейпена. Швед вийшов на поле у другому таймі та відіграв лише п'ять хвилин.

Мар'ян зіткнувся з воротарем суперника, після чого Швед знепритомнів.

Після поєдинку у гравця Мехелена діагностували забій голови та ребер.

Його команда зазнала поразки з рахунком 1:3.

Перший офіційний матч після пошкодження Швед може провести 15 січня. У цей день Мехелен на виїзді зіграє проти Левена у чемпіонаті Бельгії. У сезоні-2021/2022 Швед відіграв 18 матчів, у яких забив 2 голи та зробив один асист.