Перша поява на полі

Мехелен провів товариський спаринг проти Веена. Мар'ян Швед з'явився на футбольному полі, але не допоміг команді уникнути розгромної поразки.

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Чотири м'ячі влетіли у ворота клубу, за який виступає українець. Натомість Мехелен відповів лише одним голом. У підсумку – 4:1 перемога Веена. Хоча Мехелен вже на 5-й хвилині першим відкрив рахунок у зустрічі.

Українець вийшов на футбольне поле на 68-й хвилині, а формат товариського матчу був цікавим – два тайми по 60 хвилин.

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