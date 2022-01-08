Перша поява на полі
Мехелен провів товариський спаринг проти Веена. Мар'ян Швед з'явився на футбольному полі, але не допоміг команді уникнути розгромної поразки.
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Чотири м'ячі влетіли у ворота клубу, за який виступає українець. Натомість Мехелен відповів лише одним голом. У підсумку – 4:1 перемога Веена. Хоча Мехелен вже на 5-й хвилині першим відкрив рахунок у зустрічі.
Українець вийшов на футбольне поле на 68-й хвилині, а формат товариського матчу був цікавим – два тайми по 60 хвилин.
Жахливе зіткнення Мар'яна Шведа
- Український футболіст отримав травму у жахливому епізоді під час чвертьфіналу Кубка Бельгії проти Ейпена. Швед вийшов на поле у другому таймі та відіграв лише п'ять хвилин.
- Мар'ян зіткнувся з воротарем суперника, після чого Швед знепритомнів.
- Після поєдинку у гравця Мехелена діагностували забій голови та ребер.
- Його команда зазнала поразки з рахунком 1:3.