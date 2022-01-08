Первое появление на поле

Мехелен провел товарищеский спарринг против Веена. Марьян Швед появился на футбольном поле, но не помог команде избежать разгромного поражения.

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Четыре мяча влетели в ворота клуба, за который выступает украинец. При этом Мехелен ответил лишь одним голом. В итоге – 4:1 победа Веена. Хотя Мехелен уже на 5-й минуте первым открыл счет во встрече.

Украинец вышел на футбольное поле на 68-й минуте, а формат товарищеского матча был интересным – два тайма по 60 минут.

Ужасное столкновение Марьяна Шведа

  • Украинский футболист получил травму в ужасном эпизоде во время четвертьфинала Кубка Бельгии против Эйпена. Швед вышел на поле во втором тайме и отыграл всего пять минут.
  • Марьян столкнулся с вратарем соперника, после чего Швед потерял сознание.
  • После поединка у игрока Мехелена диагностировали ушиб головы и ребер.
  • Его команда потерпела поражение со счетом 1:3.