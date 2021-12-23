Фатальне зіткнення

Швед вийшов на заміну в матчі проти Ейпена на 71-й хвилині. Але через п'ять хвилин покинув поле на ношах. Він зіткнувся з воротарем та впав на газон без свідомості.

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Після матчу в Шведа діагностували забій голови та ребер та відправили до лікарні.

Вже в лікарні у Шведа діагностували струс головного мозку, забій вуха та легень. Окрім того, на нього очікує огляд в отоларинголога.

Коли очікувати повернення Шведа – поки невідомо.