Залишиться у Бельгії: Швед несподівано не тренувався з Селтіком після повернення з оренди
Джерело:Celtsarehere
Доля Мар'яна Шведа все ще досі літає у повітрі. Український півзахисник близький до того, щоб стати гравцем Мехелена, за який виступав у минулому сезоні.
Селтік не бачить перспективи у Шведі
24-річний футболіст не прибував у розташування Селтіка після оренди у Мехелені. Мар'ян Швед не готувався із шотландцями до нового сезону.
До теми Селтік чи Мехелен: клуби ніяк не можуть вирішити долю Шведа
Це натяк на те, що у Селтіку не розраховують на українця. Клуб із Глазго декілька днів тому підсилив позицію Мар'яна ізраїльським гравцем Ліелем Абадою. Фланговим півзахисником раніше цікавилось київське Динамо. Абада підписав довготривалий 5-річний контракт.
Швидше за все, що Мехелену вдасться домовитись із Селтіком про оренду або трансфер українського футболіста. Шведа вже декілька разів після завершення сезону бачили на вулицях у Бельгії. Фанати навіть встигли зробити декілька світлин.
- Сезон-2020/2021 українець провів в оренді у бельгійському клубі. Його угода з Мехеленом завершилась 30 червня 2021 року, після чого гравець повинен був повернутись у Селтік. Швед має чинну угоду з шотландцями, яка спливає у кінця червня 2023 року.
- Правий вінгер із України шкодує про перехід у Шотландію. Такий трансфер він вважає помилкою у його кар'єрі. Натомість футболіст залишився задоволений орендою у Бельгії. У минулому сезоні Швед зіграв 24 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.
- Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в один мільйон євро.