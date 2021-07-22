Селтік не бачить перспективи у Шведі

24-річний футболіст не прибував у розташування Селтіка після оренди у Мехелені. Мар'ян Швед не готувався із шотландцями до нового сезону.

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Це натяк на те, що у Селтіку не розраховують на українця. Клуб із Глазго декілька днів тому підсилив позицію Мар'яна ізраїльським гравцем Ліелем Абадою. Фланговим півзахисником раніше цікавилось київське Динамо. Абада підписав довготривалий 5-річний контракт.

Швидше за все, що Мехелену вдасться домовитись із Селтіком про оренду або трансфер українського футболіста. Шведа вже декілька разів після завершення сезону бачили на вулицях у Бельгії. Фанати навіть встигли зробити декілька світлин.