Не можуть поділити Шведа

Футболіст розповів, що клуби ведуть перемовини, але все ніяк не можуть вдарити по руках. Мар'ян Швед не зізнався, у якій команді хотів би продовжувати кар'єру.

До теми Швед не хоче повертатись у Селтік

Минулий сезон українець провів в оренді у бельгійському клубі. Його угода з Мехеленом завершується 30 червня 2021 року, після чого гравець повинен повернутись у Селтік. Контракт Мар'яна з шотландською командою розрахований ще до кінця червня 2023 року.

Раніше правий вінгер заявляв, що перехід у шотландський клуб був помилкою. Мар'ян немає бажанням грати за цю команду. Натомість футболіст залишився задоволений кар'єрою у Бельгії. У сезоні-2020/2021 Швед зіграв 24 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.