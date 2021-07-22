Селтик не видит перспективы в Шведе

24-летний футболист не прибывал в расположение Селтика после аренды в Мехелене. Марьян Швед не готовился с шотландцами к новому сезону.

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Это намек на то, что в Селтике не рассчитывают на украинца. Клуб из Глазго несколько дней назад усилил позицию Марьяна израильским игроком Лиэлем Абадой. Фланговым полузащитником ранее интересовалось киевское Динамо. Абада подписал долговременный 5-летний контракт.

Скорее всего, что Мехелену удастся договориться с Селтиком об аренде или трансфере украинского футболиста. Шведа уже несколько раз после завершения сезона видели на улицах в Бельгии. Фанаты даже успели сделать несколько фотографий.