Найтитулованіший клуб не у трійці фаворитів: штучний інтелект спрогнозував переможця ЛЧ

У вівторок, 19 вересня, стартував новий сезон Ліги чемпіонів. Цей турнір привертає до себе увагу неймовірної кількості людей, для яких футбол є важливою частиною життя.

Авторитетні аналітики Opta на базі штучного інтелекту провели аналіз та назвали головних фаворитів турніру, спираючись на науку. Їх претендент номер 1 вже встиг здобути першу перемогу на турнірі.

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Прогнозують Манчестер Сіті захист титулу

Проаналізувавши велику кількість данних, головним фаворитом було названо Манчестер Сіті. Команда Гвардіоли тріумфувала минулого сезону й перемогла в першому турі Црвену Звезду з рахунком 3:1, в якому голкіпер сербів допустився дикої помилки. Шанси на перемогу в турнірі "містян" було оцінено у солідні 38.9 відсотків.

Наступним клубом, який вважається одним із головних фаворитів на трофей, було названо мюнхенську Баварію, її шанси оцінюються в 10.9 відсотків, несподівано замкнув трійку головних претендентів на титул клуб Олександра Зінченка. Аналітики вважають, що ймовірність така складає 8.7 відсотка.

Цікаво, що найтитулованіший клуб турніру, який 14 разів тріумфував у найпрестижнішому єврокубку, посів лише четверте місце в цьому аналітичному дослідженні.

Головні претенденти на перемогу в ЛЧ-2023/24 (відсотки)

Манчестер Сіті – 38.9 Баварія – 10.9 Арсенал – 8.7 Реал – 6.0 Інтер – 5.6 Наполі– 4.5 Лейпциг – 3.8 Манчестер Юнайтед – 3.3 Барселона – 3.2 Атлетіко – 2.4



Фаворити Ліги чемпіонів за версією штучного інтелекту та аналітиків Opta / The Analyst