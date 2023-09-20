Авторитетні аналітики Opta на базі штучного інтелекту провели аналіз та назвали головних фаворитів турніру, спираючись на науку. Їх претендент номер 1 вже встиг здобути першу перемогу на турнірі.
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Прогнозують Манчестер Сіті захист титулу
Проаналізувавши велику кількість данних, головним фаворитом було названо Манчестер Сіті. Команда Гвардіоли тріумфувала минулого сезону й перемогла в першому турі Црвену Звезду з рахунком 3:1, в якому голкіпер сербів допустився дикої помилки. Шанси на перемогу в турнірі "містян" було оцінено у солідні 38.9 відсотків.
Наступним клубом, який вважається одним із головних фаворитів на трофей, було названо мюнхенську Баварію, її шанси оцінюються в 10.9 відсотків, несподівано замкнув трійку головних претендентів на титул клуб Олександра Зінченка. Аналітики вважають, що ймовірність така складає 8.7 відсотка.
Цікаво, що найтитулованіший клуб турніру, який 14 разів тріумфував у найпрестижнішому єврокубку, посів лише четверте місце в цьому аналітичному дослідженні.
Головні претенденти на перемогу в ЛЧ-2023/24 (відсотки)
- Манчестер Сіті – 38.9
- Баварія – 10.9
- Арсенал – 8.7
- Реал – 6.0
- Інтер – 5.6
- Наполі– 4.5
- Лейпциг – 3.8
- Манчестер Юнайтед – 3.3
- Барселона – 3.2
- Атлетіко – 2.4
Фаворити Ліги чемпіонів за версією штучного інтелекту та аналітиків Opta / The Analyst