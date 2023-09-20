Авторитетні аналітики Opta на базі штучного інтелекту провели аналіз та назвали головних фаворитів турніру, спираючись на науку. Їх претендент номер 1 вже встиг здобути першу перемогу на турнірі.

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Прогнозують Манчестер Сіті захист титулу

Проаналізувавши велику кількість данних, головним фаворитом було названо Манчестер Сіті. Команда Гвардіоли тріумфувала минулого сезону й перемогла в першому турі Црвену Звезду з рахунком 3:1, в якому голкіпер сербів допустився дикої помилки. Шанси на перемогу в турнірі "містян" було оцінено у солідні 38.9 відсотків.

Наступним клубом, який вважається одним із головних фаворитів на трофей, було названо мюнхенську Баварію, її шанси оцінюються в 10.9 відсотків, несподівано замкнув трійку головних претендентів на титул клуб Олександра Зінченка. Аналітики вважають, що ймовірність така складає 8.7 відсотка.

Цікаво, що найтитулованіший клуб турніру, який 14 разів тріумфував у найпрестижнішому єврокубку, посів лише четверте місце в цьому аналітичному дослідженні.

Головні претенденти на перемогу в ЛЧ-2023/24 (відсотки)

  1. Манчестер Сіті – 38.9
  2. Баварія – 10.9
  3. Арсенал – 8.7
  4. Реал – 6.0
  5. Інтер – 5.6
  6. Наполі– 4.5
  7. Лейпциг – 3.8
  8. Манчестер Юнайтед – 3.3
  9. Барселона – 3.2
  10. Атлетіко – 2.4


Фаворити Ліги чемпіонів за версією штучного інтелекту та аналітиків Opta / The Analyst