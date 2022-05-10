"Швейцарська система"

УЄФА прийняв так звану "швейцарську систему". Зміни стосуються усіх трьох єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

До речі Російські команди не зможуть виступати у турнірах під егідою УЄФА у новому сезоні

Що зміниться з сезону-2024/2025:

збільшиться кількість клубів у Лізі чемпіонів: 36 учасників замість 32-х. У всіх трьох єврокубкових турнірах гратиме по 36 команд-учасниць.

"швейцарська система" замість розподілу на групи: кожна команда зіграє 8 матчів (у ЛЧ та ЛЄ, а в ЛК – 6) проти різних суперників (по чотири вдома та на виїзді).

вихід у плей-офф: топ-8 найкращих за підсумками "єдиної таблиці" напряму виходять в 1/8 фіналу єврокубку, команди, що фінішували 9-24 місцях, – грають у попередньому раунді плей-офф.

Як обиратимуться 4 додаткові команди:

одне місце отримає 3-й клуб 5-ї асоціації за рейтингом УЄФА.

ще одне місце отримає національний чемпіон шляхом збільшення квоти з чотирьох до п’яти клубів, які проходитимуть кваліфікацію за так званим "Шляхом чемпіонів".

фінальні 2 місця отримають асоціації з найкращими колективними виступами їхніх клубів у минулому сезоні (загальна кількість отриманих балів буде ділитись на кількість клубів-учасників). 2 асоціації зможуть відрядити до ЛЧ наступний клуб поза межами групи команд, які кваліфікувались для участі у турнірі. За підсумками цього сезону, наприклад, це право отримали б Англія та Нідерланди.

До речі. Виконавчий комітет УЄФА підтвердив, що всі ігри до фіналу проводитимуться в середині тижня, визнаючи важливість внутрішнього календаря ігор у Європі.

Зазначимо, що у новому сезоні російські команди не зможуть виступати у турнірах під егідою УЄФА. А жіноча футбольна збірна не буде брати участь на чемпіонаті Європи-2022.