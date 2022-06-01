Шотландія – Україна: відомо в якій формі зіграють команди у півфіналі відбору ЧС-2022

Збірна України 1 червня зіграє з командою Шотландії в півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Переможець цього протистояння зіграє з Уельсом, де розіграють путівку на світову першість.

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Стало відомо, в якій формі зіграють Україна та Шотландія у півфіналі відбору ЧС-2022. Національна команда вийде на поле у жовтому комплекті ігрової форми, голкіпер – у салатові.

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Форма збірної України / Фото УАФ

Шотландці зіграють у синій формі, воротар – у помаранчевій.



Форма збірної Шотландії / Фото УАФ

Матч Україна – Шотландія відбудеться у середу, 1 червня. Початок гри о 21:45. Аби потрапити на ЧС-2022 "синьо-жовтим" потрібно обіграти не лише шотландців, але і збірну Уельсу (5 червня).

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії. З тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до переліку обраних не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.

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