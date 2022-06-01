Сборные выбрали цвета, в которых будут выступать 1 июня.
Стало известно, в какой форме играют Украина и Шотландия в полуфинале отбора ЧМ-2022. Национальная команда выйдет на поле в желтом комплекте игровой формы, голкипер – в салате.
До теми Петраков визначився із заявкою збірної України на матч проти Шотландії
Форма сборной Украины / Фото УАФ
Шотландцы сыграют в синей форме, вратарь – в оранжевой.
Форма сборной Шотландии / Фото УАФ
Главный тренер национальной команды Александр Петраков определился с заявкой сборной Украины на матч против Шотландии. Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в список избранных не попали Данило Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.
Шотландия – Украина: главное о матче
- Национальная команда 31 мая прибыла в Глазго. Именно на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Украины обыграла сборную Швеции на Евро-2020.
- В преддверии матча Шотландия – Украина состоялась пресс-конференция с участием главного тренера "сине-желтых" Александра Петракова и игрока национальной команды Александра Зинченко.
- Наставник рассказал о сложностях подготовки, а именно – настройке футболистов на игру. Поскольку каждый из футболистов озабочен ситуацией в своей стране.
- Петраков оценил подготовку своих подопечных к важному матчу. Он назвал поединок против Шотландии самым важным в его жизни.
- Александр Зинченко во время пресс-конференции не сдержал эмоций, когда говорил о войне в своей родной стране.
- Сборная Украины тренировалась к матчу против шотландцев в словенском Брдо.