Шорти замість бікіні: у пляжному гандболі змінили правила щодо форми після скандалу
Джерело:Міжнародна федерація гандболу
Міжнародна федерація гандболу внесла зміни в правила гри. Тепер жіночим командам можна виступати у майках і шортах, а не топах та бікіні. Сталося це після скандалу.
На сайті організації опублікували нові правила гри у пляжний гандбол. Серед іншого – щодо форми спортсменів. Чи не найбільша зміна – форма для жінок. Тепер їм дозволять виступати в шортах замість бікіні. Правда вони мають прилягати до тіла, а довжина має бути максимум до середини стегна.
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Для прикладу, щодо чоловічої форми, то шорти повинні бути не надто просторими, а їхня довжина має бути щонайменше 10 сантиметрів вище коліна.Важливо! Чоловікам та жінкам дозволено виступати у штанах (довгих та вузьких, які повністю закривають ноги) за холодної погоди.
Також спортсменки тепер виступатимуть в майках, а не топах. Одягати інший одяг під майку заборонено.
Новий дизайн форми для жіночих команд з пляжного гандболу / Ілюстрація IHF
Нові правила наберуть чинності 1 січня 2022 року.
Чому виник скандал з жіночою формою для гри у пляжний гандбол
- У липні Міжнародна федерація гандболу потрапила у сексистський скандал. Все через штраф у розмірі 1500 євро для жіночої збірної Норвегії. Гандболістки вийшли на матч за третє місце на чемпіонаті Європи проти Іспанії у шортах замість бікіні. І кожна з норвежок була оштрафована на 150 євро (загалом 1500 євро на команду). Причиною для штрафу стало те, що гандболістки порушили правила екіпірування, яким і передбачено бікіні, а не шорти.
- Гандболістки своє рішення грати в шортах пояснили тим, що їм не зручно грати в бікіні. Ще одна причина – сексуалізація спортсменок через їх зовнішній вигляд.
- Після рішення Європейської гандбольної федерації (EHF), за спортсменок вирішили вступитися світові знаменитості. Серед них і американська співачка Pink. Вона заявила, що готова оплатити штраф за гандболісток.
- Збірна Норвегії з пляжного гандболу не єдина, яка бореться із сексуалізацією спорту. Так само проти занадто відкритої форми виступають і гімнастки. Збірна Німеччини на Олімпіаді виступила у закритому комбінезоні, а не трико.