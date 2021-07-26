Німецькі гімнастки Елізабет Зайц, Кім Буї, Сара Восс та Пауліне Шефер у неділю, 25 липня, виступили в екіпіруванні, що закриває ноги. Вони стали першими гімнастками на Олімпіаді, які вдалися до такого.

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У такий спосіб атлетки підтримали ініціативу It's my choice. Сара Восс пояснювала, що хоче, аби юні гімнастки почувалися безпечніше і не відчували на собі сексуалізацію спорту з боку глядачів.

"Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що вдягнуті гімнастки. Найважливіше, щоб вони почувалися комфортно", – пояснила Зайц ініціативу.



Елізабет Зайц під час виступу на Олімпіаді в комбінезоні / Фото Getty Images

Це не вперше німецькі гімнастки використовують комбінезони замість трико під час виступів (і навіть тренувань). Вперше у спортивних комбінезонах німецькі гімнастки виступили на Чемпіонаті Європи у Базелі у квітні 2021 року. Хоча офіційно спеціальне спортивне вбрання юнітарді дозволене з 2009 року. Однак до цього його, зазвичай, використовували через релігійні міркування.