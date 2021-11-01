На сайте организации опубликовали новые правила игры в пляжный гандбол. Среди прочего – ношения формы спортсменов. Едва ли не самое большое изменение – форма для женщин. Теперь им разрешат выступать в шортах вместо бикини. Правда, они должны прилегать к телу, а длина должна быть максимум до середины бедра.
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Например, что касается мужской формы, то шорты должны быть не слишком просторными, а их длина должна быть минимум 10 сантиметров выше колена.
Также спортсменки теперь будут выступать в майках, а не топах. Надевать другую одежду под майку запрещено.
Новый дизайн формы для женских команд по пляжному гандболу / Иллюстрация IHF
Новые правила вступят в силу 1 января 2022 года.
Почему возник скандал с женской формой для игры в пляжный гандбол
- В июле международная федерация гандбола попала в сексистский скандал. Все из-за штрафа в размере 1500 евро для женской сборной Норвегии. Гандболистки вышли на матч за третье место на чемпионате Европы против Испании в шортах вместо бикини. И каждая из норвежек была оштрафована на 150 евро (всего 1500 евро на команду). Причиной для штрафа стало то, что гандболистки нарушили правила экипировки, которым и предусмотрено бикини, а не шорты.
- Гандболистки свое решение играть в шортах объяснили тем, что им неудобно играть в бикини. Еще одна причина – сексуализация спортсменок из-за их внешнего вида.
- После решения Европейской гандбольной федерации (EHF), за спортсменок решили вступиться мировые знаменитости. Среди них и американская певица Pink. Она заявила, что готова оплатить штраф за гандболисток.
- Сборная Норвегии по пляжному гандболу не единственная, которая борется с сексуализацией спорта. Также против слишком открытой формы выступают и гимнастки. Сборная Германии на Олимпиаде выступила в закрытом комбинезоне, а не трико.