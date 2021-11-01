На сайте организации опубликовали новые правила игры в пляжный гандбол. Среди прочего – ношения формы спортсменов. Едва ли не самое большое изменение – форма для женщин. Теперь им разрешат выступать в шортах вместо бикини. Правда, они должны прилегать к телу, а длина должна быть максимум до середины бедра.

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Например, что касается мужской формы, то шорты должны быть не слишком просторными, а их длина должна быть минимум 10 сантиметров выше колена.

Важно! Мужчинам и женщинам разрешено выступать в брюках (длинных и узких, которые полностью закрывают ноги) при холодной погоде.

Также спортсменки теперь будут выступать в майках, а не топах. Надевать другую одежду под майку запрещено.



Новый дизайн формы для женских команд по пляжному гандболу / Иллюстрация IHF

Новые правила вступят в силу 1 января 2022 года.

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