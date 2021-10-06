Шмат "лайна": розлючений ультрас Мілана продовжує цькувати найкращого гравця Євро-2020
Джерело:твітер Get Italian Football News
Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма потрапив під шквал критики зі сторони італійських фанатів. Ультрас Мілана незадоволений його переходом у ПСЖ.
Гнів італійських фанатів
Вже 6 жовтня Джанлуїджі Доннарумма може допомогти збірній Італії переграти Іспанію у півфінальному матчі Ліги націй. Поєдинок відбудеться у Мілані.
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Напередодні поєдинку уболівальники Мілана розмістили на одному з мостів образливий банер, який адресований італійському воротарю.
Доннарумма, тобі більше ніколи не будуть раді в Мілані, шмат лайна,
– написано на банері.
Такий гнів фанатів викликав перехід футболіста з Мілана у французьке ПСЖ. Доннарумма відіграв за італійський клуб із 2014 до 2021 року, після чого на правах вільного агента здійснив трансфер до лідера Ліги 1.
- 22-річний страж воріт уклав довготривалий контракт із парижанами до кінця червня 2026 року.
- Вже за нову команду встиг провести 4 матчі, у яких тричі виймав м'яч із власних воріт та ще два поєдинки зіграв на нуль.
- Нагадаємо, що Джанлуїджі – основний голкіпер збірної Італії, який став одним із авторів тріумфу команди на Євро-2020. За підсумками турніру УЄФА визнав 22-річного воротаря найкращим гравцем чемпіонату Європи.
Банер від фанатів Мілана / Фото з твітера Get Italian Football News
Це вже не перший банер, який був адресований для Доннарумми.
Образливий банер про Доннарумму / Фото Сorrieredellosport.it