Гнів італійських фанатів

Вже 6 жовтня Джанлуїджі Доннарумма може допомогти збірній Італії переграти Іспанію у півфінальному матчі Ліги націй. Поєдинок відбудеться у Мілані.

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Напередодні поєдинку уболівальники Мілана розмістили на одному з мостів образливий банер, який адресований італійському воротарю.

Доннарумма, тобі більше ніколи не будуть раді в Мілані, шмат лайна,

– написано на банері.

Такий гнів фанатів викликав перехід футболіста з Мілана у французьке ПСЖ. Доннарумма відіграв за італійський клуб із 2014 до 2021 року, після чого на правах вільного агента здійснив трансфер до лідера Ліги 1.

22-річний страж воріт уклав довготривалий контракт із парижанами до кінця червня 2026 року.

Вже за нову команду встиг провести 4 матчі, у яких тричі виймав м'яч із власних воріт та ще два поєдинки зіграв на нуль.

Нагадаємо, що Джанлуїджі – основний голкіпер збірної Італії, який став одним із авторів тріумфу команди на Євро-2020. За підсумками турніру УЄФА визнав 22-річного воротаря найкращим гравцем чемпіонату Європи.

Півфінал Італія – Іспанія розпочнеться 6 жовтня о 21:45 за київським часом.



Банер від фанатів Мілана / Фото з твітера Get Italian Football News

Це вже не перший банер, який був адресований для Доннарумми.



Образливий банер про Доннарумму / Фото Сorrieredellosport.it