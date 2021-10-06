Гнев итальянских фанатов

Уже 6 октября Джанлуиджи Доннарумма может помочь сборной Италии переиграть Испанию в полуфинальном матче Лиги наций. Поединок состоится в Милане.

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Накануне поединка болельщики Милана разместили на одном из мостов оскорбительный баннер, который адресован итальянскому вратарю.

Доннарумма, тебе больше никогда не будут рады в Милане, кусок дерьма,

– написано на баннере.

Такой гнев фанатов вызвал переход футболиста из Милана во французский ПСЖ. Доннарумма играл за итальянский клуб с 2014 до 2021 года, после чего на правах свободного агента осуществил трансфер к лидеру Лиги 1.

22-летний страж ворот заключил долгосрочный контракт с парижанами до конца июня 2026 года.

Уже за новую команду успел провести 4 матча, в которых трижды вынимал мяч из собственных ворот и еще два поединка сыграл на ноль.

Напомним, что Джанлуиджи – основной голкипер сборной Италии, который стал одним из авторов триумфа команды на Евро-2020. По итогам турнира УЕФА признал 22-летнего вратаря лучшим игроком чемпионата Европы.

Полуфинал Италия – Испания начнется 6 октября в 21:45 по киевскому времени.



Баннер от фанатов Милана / Фото с твиттера Get Italian Football News

Это уже не первый баннер, который был адресован для Доннаруммы.



Оскорбительный баннер о Доннарумме / Фото Сorrieredellosport.it