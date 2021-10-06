Перший гол за Греміо

31-річний півзахисник Греміо забив у ворота Спорт Ресіфі у рамках 23-го туру чемпіонату Бразилії. Колишній гравець Шахтаря вкотре довів, що є одним із найкращих голеадорів після ударів із дальньої відстані.

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Бразилець наважився на дальній удар із 25 метрів та вразив самісіньку дальню дев'ятку воріт суперника. Це його перший гол після переходу в оренду у бразильську команду. Із віком Коста не розгубив свою майстерність. Однак навіть його розкішний гол не допоміг команді перемогти. Рахунок у матчі став 1:2 на користь гостей та вже до фінального свистка не змінився – поразка Греміо.

Лівий вінгер виступає за Греміо на правах оренди. Контракт футболіста належить туринському Ювентусу. Орендна угода з бразильським клубом розрахована до кінця червня 2022 року. Коста – вихованець Греміо.

У сезоні Коста провів за Греміо 16 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Після 21-го зіграного поєдинку справи у Греміо йдуть дуже погано. Клуб із 22 очками йде аж на 18-й позиції серед 20 клубів бразильської Серії А.

Як Коста забив за Греміо: відео