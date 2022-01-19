Світоліна: У нас було чудове весілля

За словами спортсменки, загалом у плані тенісу нічого не змінилося. Вони як і раніше продовжують разом тренуватися.

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Ми, як і раніше, іноді разом тренуємося. Як і раніше, іноді обговорюємо теніс. Іноді намагаємось про нього не розмовляти,

– сказала українська тенісистка.

Світоліна наголосила, що шлюб лише зблизив пару. А весілля об'єднало всю родину тенісистів.

"Але взагалі шлюб нас ще більше зблизив. У нас було чудове весілля в тому плані, що зібралися обидві сім'ї. І це рідкість, бо мої батьки в Україні, його батьки – у Франції, Гваделупі, на Мартиніці. Усі розкидані. Так що було чудово бачити всіх в одному місці", – зазначила Еліна.

До речі. Зіркове подружжя побралося 16 липня 2021-го року. Святкування було у швейцарському Ньйоні.

Світоліна на Australian Open