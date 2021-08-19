Шкурін буде сидіти довго на лавці, – Хацкевич "намалював" перспективи нападника у Динамо

Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перспективи свого земляка Іллі Шкуріна у Києві. Тренер вважає, що футболіст не буде отримувати багато практики у складі чемпіона України.

"Я вважаю, що футболіста повинен брати тренер"

Такі собі перспективи намалював Олександр Хацкевич своєму земляку з Білорусі. На його думку, Ілля Шкурін не зможе здобути місце в основі команди.

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Шкурін – у Динамо, але на яких ролях? Скільки там нападників? Я вважаю, що футболіста повинен брати тренер. Якщо не головний тренер узяв цього футболіста, то, я думаю, що Шкурін буде сидіти довго,

– сказав Хацкевич.

Білоруський спеціаліст здогадується, що головний тренер киян Мірча Луческу не хотів брати у команду Шкуріна.

"Я так знаю. Жоден з журналістів, які знаходяться поруч з командою, вони цього не скажуть. Луческу, напевно, не хотів цього футболіста. Якщо його не хоче Мірча, то він грати не буде", – заявив Хацкевич.