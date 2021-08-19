"Я считаю, что футболиста должен брать тренер"

Такие себе перспективы нарисовал Александр Хацкевич своему земляку из Беларуси. По его мнению, Илья Шкурин не сможет получить место в основе команды.

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Шкурин – в Динамо, но на каких ролях? Сколько там нападавших? Я считаю, что футболиста должен брать тренер. Если не главный тренер взял этого футболиста, то, я думаю, что Шкурин будет сидеть долго,

– сказал Хацкевич.

Белорусский специалист догадывается, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не хотел брать в команду Шкурина.

"Я так знаю. Ни один из журналистов, которые находятся рядом с командой, они этого не скажут. Луческу, наверное, не хотел этого футболиста. Если его не хочет Мирча, то он играть не будет", – заявил Хацкевич.