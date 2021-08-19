"Я вважаю, що футболіста повинен брати тренер"
Такі собі перспективи намалював Олександр Хацкевич своєму земляку з Білорусі. На його думку, Ілля Шкурін не зможе здобути місце в основі команди.
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Шкурін – у Динамо, але на яких ролях? Скільки там нападників? Я вважаю, що футболіста повинен брати тренер. Якщо не головний тренер узяв цього футболіста, то, я думаю, що Шкурін буде сидіти довго,
– сказав Хацкевич.
Білоруський спеціаліст здогадується, що головний тренер киян Мірча Луческу не хотів брати у команду Шкуріна.
"Я так знаю. Жоден з журналістів, які знаходяться поруч з командою, вони цього не скажуть. Луческу, напевно, не хотів цього футболіста. Якщо його не хоче Мірча, то він грати не буде", – заявив Хацкевич.
- Шкурін перейшов у Динамо на правах оренди до кінця червня 2022 року. Однак в угоді є право викупу. Контракт нападника належить московському ЦСКА та спливає 30 червня 2024 року.
- На зборах футболіст добре зарекомендував себе у складі "біло-синіх".
- 22-річний форвард ще не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо.