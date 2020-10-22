Бой Василия Ломаченко – Теофимо Лопеса уже вошел в историю. В нем определился первый в истории абсолютный чемпион мира в легком весе в эпоху четырех поясов.

Промоутеры Top Rank и ESPN отлично подошли к медиа-поддержке боя – выпустили множество увлекательных видео перед поединком, а также после.

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На видео Ломаченко извинился перед болельщиками и командой за поражение американцу Лопесу.

"Сложно сейчас что-то комментировать сразу после поединка. Хотелось бы сначала посмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно, конечно, подобраться: размеры, размах рук – имеют, конечно, огромную роль. Хотел бы извиниться перед всеми, не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше", – заявил Ломаченко.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой между Ломаченко и Лопесом продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.

После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились такому подходу, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим перевесом Лопесу.