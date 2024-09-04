18 серпня відбувся бій Сергія Дерев'янченка та Крістіана Мбіллі, де українець програв. Після цього американський тренер Тедді Атлас порівняв Дерев'янченка з воїном, зазначивши, що Україна тримається завдяки таким, як він.

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Дерев'янченко відреагував на слова Атласа

Боксер відмітив важливу роль України у своїй мотивації, однак вважає, що бій у рингу та на війні порівнювати не варто.

Те, що я роблю, незрівнянно з тим, що роблять наші воїни. Те, що Україна мене мотивує – це правда. Пишаюся, що я українець. Пишаюся, що мої люди пишаються мною так само, як я пишаюся ними. У цьому наша сила,

– зазначив Дерев'янченко.

Також він заявив, що те, що Тедді Атлас порівняв його з воїном пов'язано з українською культурою і це те, як він був вихований.

"Після операції подумав про наших військових. У мене все гаразд. Мені просто "підшили" біцепс. А в цей момент хтось розплющує очі і бачить, що у нього немає ноги чи руки. І навіть при всьому цьому наші люди продовжують жити. Ну ось що такого сталося зі мною, що я раптом маю зупинитися? Так, я українець. І мене не зупинити так само, як і не зупинити Україну", – додав Сергій Дерев'янченко.

Довідка. Під час бою з Крістіаном Мбіллі українець отримав розрив сухожилля біцепса, однак попри травму продовжив боротьбу.

Відзначимо, що головною ціллю українського боксера залишається завоювання титулу.