У попередньому бою Сергій Дерев'янченко одноголосним рішенням суддів переміг Вона Александера. Це був його перший бій з червня 2023 року, коли він програв Хаме Мунгуї, пише 24 канал.

Читайте також Непереможений українець проведе перший чемпіонський бій в кар'єрі

З травмою і без шансів на перемогу

Мбіллі заволодів ініціативою вже з першого раунду. Далі, протягом усього поєдинку, боксер виглядав набагато впевненішим за українця.

У третьому раунді Дерев'янченко отримав травму лівої руки, однак вирішив продовжити бій, та і сам тренер не викинув рушник на ринг. До кінця бою, до 10 раунду, Дерев'янченко був змушений боксувати лише правою рукою.

Крістіан Мбіллі під час бою завдав 446 ударів, з яких 193 виявилися влучними. Точність його ударів становила 43%. Сергій Дерев'янченко у відповідь наніс 308 ударів, з них 113 були точними. Силових ударів француз наніс вдвічі більше за українця.

Усі судді одноголосним рішенням віддали перевагу Крістіану Мбіллі: 100−90, 99−91, 98−92. Француз захистив титули WBC Continental Americas та WBA International. Мбіллі продовжує бути непереможним.

Дерев'янченко – Мбіллі: відеоогляд бою

Довідка. Сергій Дерев'янченко зазнав шостої поразки у своїй кар'єрі, зокрема п'ята в семи останніх поєдинках. Також за свою кар'єру боксер здобував 15 перемог, 10 з яких нокаутом.

Відзначимо, що головною ціллю українського боксера залишається завоювання титулу. Перед боєм з Мбіллі, Дерев'янченко говорив, що боксуватиме ще два роки.