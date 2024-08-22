У ніч з 17 на 18 серпня у Канаді відбувся вечір боксу, де головною подією став бій Сергія Дерев'янченка та Крістіана Мбіллі. Українець програв одноголосним рішенням суддів.

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Бій Дерев'янченка порівняли з війною в Україні

Атлас зазначив, що Дерев’янченко вкрав для нього цей вечір через мужність і характер.

Якщо ви дивуєтеся, чому Україна не була завойована більшою, величезною армією Росії, чому вона ще не була завойована ними протягом усього цього часу, то все, що вам потрібно зробити, подивитись на Дерев’янченка. Подивіться на нього. Саме тому народ України досі воює, тому він досі на тій війні, тому вони не були завойовані Росією. Тому що на тому боці воюють інші чоловіки з таким характером. Дерев’янченко – воїн у всіх відношеннях, і так це частково пов’язано з його культурою, країною. Це гордий українець. І я не кажу, що треба бути українцем, щоб бути жорстким і гордим, я просто кажу про цього конкретного хлопця,

– розповів американський тренер.

Зокрема він поділився, що це було надзвичайно, що він пройшов повну дистанцію.

"Я чесно думав, що бій треба було зупинити. Я думаю, що суддя або його кут повинні були зупинити це, тому що боксер не зробив би цього. Ви повинні захистити такого бійця від нього самого", – додав Тедді Атлас.

Нагадаємо. У третьому раунді Дерев'янченко отримав травму лівої руки, однак вирішив продовжити бій.

Відзначимо, що головною ціллю українського боксера залишається завоювання титулу. Перед боєм з Мбіллі, Дерев'янченко говорив, що боксуватиме ще два роки.