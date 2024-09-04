18 августа состоялся бой Сергея Деревянченко и Кристиана Мбилли, где украинец проиграл. После этого американский тренер Тедди Атлас сравнил Деревянченко с воином, отметив, что Украина держится благодаря таким, как он.

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Деревянченко отреагировал на слова Атласа

Боксер отметил важную роль Украины в своей мотивации, однако считает, что бой в ринге и на войне сравнивать не стоит.

То, что я делаю, несравнимо с тем, что делают наши воины. То, что Украина меня мотивирует – это правда. Горжусь, что я украинец. Горжусь, что мои люди гордятся мной так же, как я горжусь ими. В этом наша сила,

– отметил Деревянченко.

Также он заявил, что то, что Тедди Атлас сравнил его с воином связано с украинской культурой и это то, как он был воспитан.

"После операции подумал о наших военных. У меня все в порядке. Мне просто "подшили" бицепс. А в этот момент кто-то открывает глаза и видит, что у него нет ноги или руки. И даже при всем этом наши люди продолжают жить. Ну вот что такого случилось со мной, что я вдруг должен остановиться? Да, я украинец. И меня не остановить так же, как и не остановить Украину", – добавил Сергей Деревянченко.

Справка. Во время боя с Кристианом Мбилли украинец получил разрыв сухожилия бицепса, однако несмотря на травму продолжил борьбу.

Отметим, что главной целью украинского боксера остается завоевание титула.