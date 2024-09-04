Російські терористи продовжують атакувати Україну ракетами та дронами, вбиваючи цивільне населення. Вчора, 3 вересня, агресор зруйнував навчальний заклад у Полтаві та забрав життя більш ніж 50-ти осіб.

До теми Україна починає шлях у Лізі націй 2024-2025: які шанси у команди Реброва потрапити в дивізіон А

Мотивація для збірної України

А вже цієї ночі росіяни завдали удару по Кривому Рогу та Львову. Пошкоджені житлові будинки, готелі та навчальні заклади, вже відомо про сімох жертв та десятки поранених.

Світ спорту шокований такими діями агресора. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував останні теракти росіян та мотивував підопічних на найближчі матчі.

На жаль, ми живемо в такій атмосфері. Ми воюємо проти агресора та країни, яка дійсно намагається зруйнувати всю нашу країну. Я висловлюю свою підтримку людям, які постраждали. Я впевнений, всі гравці зараз гратимуть з такими емоціями, щоб показати, що Україна жива. Ми будемо боротись,

– зазначив Ребров.

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Нагадаємо, що збірна України зовсім скоро почне свій шлях у дивізіоні В Ліги націй 2024-2025. "Синьо-жовті" потрапили в групу до Чехії, Албанії та Грузії.

Вже 7 вересня наша команда прийме албанців у Празі, а за три дні після цього зіграє проти місцевої збірної Чехії. Це будуть перші ігри збірної України після провального Євро-2024, де команда не змогла вийти з групи.