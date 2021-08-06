Надзвичайна підтримка: що допомогло Романчуку здобути дві медалі Олімпіади

Дворазовий призер Олімпіади-2020 з плавання Михайло Романчук повернувся в Україну. Плавець привіз "срібло" та "бронзу" змагань.

"Надзвичайна підтримка"

Після свого прильоту Михайло Романчук поспілкувався із журналістами у аеропорту. Плавець зізнався, що лише завдяки підтримці зумів привезти в Україну дві нагороди.

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Надзвичайна підтримка. Тільки завдяки цій підтримці і вдалося вибороти "бронзу" та "срібло". Радий, що вдалося показати результат,

– розповів Романчук.

Український плавець розповів, що незадоволений своїм виступом на усі 100 відсотків: "Частково задоволений, частково ні. Завжди хочеться більшого. Якби не хотів більшого, то не був би на цьому рівні. Є стимул працювати далі, є мотивація, є хороша команда. Працюємо далі і готуємося".

Відзначимо, що в аеропорту плавця зустрічала його дружина легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Марина завершила свої виступи у стрибках у довжину на високому 5 місці. Однак такий результатом легкоатлетка залишилась незадоволена.

Романчук у Токіо