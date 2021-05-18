Ще є пару років, – Берінчик розповів, коли завершить боксерську кар'єру

Український боксер Денис Берінчик не має наміру засиджуватись у професійному спорті. Фанати боксу ще 2-4 роки зможуть стежити за українцем на ринзі.
Натяк на завершення кар'єри
Денис Берінчик ще декілька років буде тішити своїх прихильників боксом. У свої 33 роки український боксер вийшов на пік форми, тому готовий боксувати до 36 років.
Цікаво побачити Берінчик у сараї готується до бою на голих кулаках із Лобовим: відео
Як я оціню свій вік? Це чудовий сезон, закінчення кар'єри на піку форми. Я ще проведу в боксі 2-4 роки. Можу боксувати до 36 років, це хороший вік. Усі грошові поєдинки світових зірок відбуваються якраз у такому віці,
– розповів Берінчик.
У запасі боксера ще є декілька років. Можна встигнути зробити неможливе можливим. Однак слова про завершення кар'єри все частіше можна почути з вуст Дениса.
Наступний бій Берінчика
- Вже у червні 2021 року Берінчик повинен був повернутись на ринг. Однак кулачний бій проти відомого бійця MMA Артема Лобова був перенесений. Причина – травма плеча в українця. Нова дата протистояння – 24 липня.
- Спортсмени проведуть двобій на голих кулаках, який може відбутись в Україні.
- Раніше промоутер українця Олександр Красюк заявляв, що не вірить, що поєдинок таки відбудеться. Це протистояння може завдати травм боксерам, які завершать їх кар'єри.
- Берінчик вже навіть провів дуель поглядів із суперником.