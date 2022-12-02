Ще один клуб із Саудівської Аравії цікавиться Роналду – деталі контракту

Роналду доволі проблематично покинув Манчестер Юнайтед. Відтак, зараз футболіст шукає нове місце праці.

Саудівський клуб готовий запропонувати неймовірні умови для португальця, але наступного літа.

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Також зазначається, що представники керівництва Аль-Хіляля вже контактували з португальцем, який нещодавно залишив Манчестер Юнайтед та став вільним агентом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аль-Наср запропонував Роналду контракт на 200 мільйонів євро за сезон за згодою до 2025 року.

Роналду пішов із Манчестер Юнайтед вільним агентом