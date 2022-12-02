Саудівський клуб готовий запропонувати неймовірні умови для португальця, але наступного літа.

Читайте також "Настав час шукати новий виклик": Роналду відреагував на розрив контракту з МЮ

Також зазначається, що представники керівництва Аль-Хіляля вже контактували з португальцем, який нещодавно залишив Манчестер Юнайтед та став вільним агентом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аль-Наср запропонував Роналду контракт на 200 мільйонів євро за сезон за згодою до 2025 року.

Роналду пішов із Манчестер Юнайтед вільним агентом