Саудівський клуб готовий запропонувати неймовірні умови для португальця, але наступного літа.
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Також зазначається, що представники керівництва Аль-Хіляля вже контактували з португальцем, який нещодавно залишив Манчестер Юнайтед та став вільним агентом.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аль-Наср запропонував Роналду контракт на 200 мільйонів євро за сезон за згодою до 2025 року.
Роналду пішов із Манчестер Юнайтед вільним агентом
- Манчестер Юнайтед 22 листопада офіційно оголосив про розірвання контракту з нападником Кріштіану Роналду. В англійському клубі заявили, що португалець покине клуб за спільною згодою сторін, що набуде чинності негайно.
- Сталося це після розгромного інтерв'ю Роналду, яке викликало чималий скандал. В ньому португалець висловив претензії до всіх у Манчестер Юнайтед. Чи не найбільше дісталося головному тренеру, а також деяким гравцям.
- Португалець повернувся до Манчестер Юнайтед наприкінці літа 2021 року. Контракт екснападника з клубом був розрахований до кінця червня 2023 року. У новому сезоні футболіст провів 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.
- Роналду вже встиг прокоментувати свій вихід з клубу. Кріштіану висловив подяку вболівальникам "червоних дияволів" та побажав успіху своїм колишнім партнерам.
- Наразі невідомо в якому клубі Роналду продовжить свою кар'єру. Зараз футболіст перебуває в Катарі, де сподівається на успішний виступ разом зі збірною Португалії.