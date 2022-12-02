Саудовский клуб готов предложить невероятные условия для португальца, но следующим летом.

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Также отмечается, что представители руководства Аль-Хиляля уже контактировали с португальцем, недавно покинувшим Манчестер Юнайтед и ставшего свободным агентом.

Ранее стало известно, что Аль-Наср предложил Роналду контракт на 200 миллионов евро за сезон с согласия до 2025 года.

Роналду ушел из Манчестер Юнайтед свободным агентом