Щасливий їх обійняти, – Шевченко зустрівся з мамою та сестрою у Мілані: сімейне фото

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко нарешті зустрівся з родиною. До тренера у Мілан прилетіла його сестра та найрідніша у світі людина – мама.

Шевченко: Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві

Екснаставник української збірної зачарував усіх сімейною світлиною з рідними, які подолали складну дорогу до Італії. Рідні Шевченка зустріли війну у столиці України.

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На жаль, родина не могла раніше возз'єднатись через двох собак, яких не пускали у Велику Британію. Володар "Золотого м'яча" зворушливо додав, що вірить у те, що незабаром усі сім'я сяде за стіл у рідному Києві.

Нарешті зустрілися з родиною. Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо в Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві. Щасливий їх обійняти! Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві,

– підписав фото наставник.



Шевченко зустрівся з родиною / Фото з інстаграму наставника

Безперервна допомога Україні від Андрія Шевченка

З першого дня війни Андрій Шевченко активно включився у волонтерство. Колишній наставник "синьо-жовтих" разом із українським футболістом Манчестер Сіті Олександром Зінченком займались формуванням гуманітарної допомоги, яку надсилали в Україну.

Дім тренера став прихистком для біженців, які вимушено через війну покинули рідні домівки.

Шевченко відвідує благодійні вечори та зіграв у матчі, який організував колишній нападник Барселони Самуель Ето'О. Камерунець сам зголосився допомогти Україні. Виручені кошти передадуть на потреби українських переселенців.

Володар "Золотого м'яча" у червня зіграє за збірну світу, де теж будуть збирати гроші на потреби українського народу.

Нещодавно колишній футболіст надіслав в Україну величезну партію медикаментів на суму 400 тисяч євро.

Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24.

Колишній наставник головної команди країни закликав світову спільноту відреагувати діями на звірські дії окупантів у блокадному Маріуполі. Шевченко привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні-2022 та подякував хлопцям за заклик до світової спільноти.

UNITED 24 – це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, які бажають допомогти нашій країні. Указ щодо створення такої платформи підписав Володимир Зеленський. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії.