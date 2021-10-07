Щаслива цифра 7: промоутер Джошуа врятував бій Теофімо Лопеса

Епопея з поєдинком Теофімо Лопес – Джордж Камбосос близька до фіналу. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі опинився на межі зриву, проте шоу врятував Едді Хірн.

7 спроба організувати бій Лопеса

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн і платформа DAZN отримали офіційне право організувати поєдинок Лопес – Камбосос.

До речі Лопес попередив Ломаченка перед боєм з Коммі

В IBF передали права на організацію бою Едді Хірну після того, як компанія Triller відмовилася від організації поєдинку Лопеса.

Triller "придбала" бій за 6 мільйонів доларів, але через конфлікт з боксерами не змогла організувати поєдинок. Пропозиція Хірна за бій склала 3,5 мільйона доларів.

Звичайно ж ми скористаємося можливістю і разом з DAZN зробимо цей великий бій. Наступного тижня навіть озвучимо дату поєдинку,

– заявив Хірн.



Лопес – Камбосос / Фото DAZN