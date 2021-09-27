Офіційний транслятор бою Fite TV інформує, що бій Лопеса з Джорджем Камбососом відбудеться 16 жовтня.

До речі Ломаченко підтвердив дату наступного бою

Лопес нарешті повернеться у ринг і буде битися з Камбососом 16 жовтня. Купуйте PPV-трансляцію бою,

– йдеться в анонсі до події.

Бій Лопеса перенесли вшосте

Спершу зустріч Лопес – Камбосос планували на 5 червня, однак змістили на два тижні – 19 червня. Та після того, як Лопес заразився на коронавірус, поєдинок перенесли на 14 серпня, а пізніше – на 11 вересня.

Нова офіційна дата бою була 4 жовтня. Однак у компанії Triller, яка організовує бій, вирішили вкотре змінити дату.

Причина в тому, що в Triller зрозуміли, що поєдинку доведеться конкурувати з більш рейтинговими поєдинками з американського футболу.

У компанії побоюються, що не зможуть багато заробити на поєдинку через інтерес до інших подій.

Як відомо, Triller заплатив 6 мільйонів доларів за право організувати подію. Ця сума серйозно перевищує ринкову вартість бою.

Теофімо Лопес має вперше після сенсаційної перемоги над Василем Ломаченком провести захист своїх титулів. Непереможний австралієць Камбосос – офіційний претендент за версією IBF.