Офіційний транслятор бою Fite TV інформує, що бій Лопеса з Джорджем Камбососом відбудеться 16 жовтня.
До речі Ломаченко підтвердив дату наступного бою
Лопес нарешті повернеться у ринг і буде битися з Камбососом 16 жовтня. Купуйте PPV-трансляцію бою,
– йдеться в анонсі до події.
Бій Лопеса перенесли вшосте
Спершу зустріч Лопес – Камбосос планували на 5 червня, однак змістили на два тижні – 19 червня. Та після того, як Лопес заразився на коронавірус, поєдинок перенесли на 14 серпня, а пізніше – на 11 вересня.
Нова офіційна дата бою була 4 жовтня. Однак у компанії Triller, яка організовує бій, вирішили вкотре змінити дату.
Причина в тому, що в Triller зрозуміли, що поєдинку доведеться конкурувати з більш рейтинговими поєдинками з американського футболу.
У компанії побоюються, що не зможуть багато заробити на поєдинку через інтерес до інших подій.
Як відомо, Triller заплатив 6 мільйонів доларів за право організувати подію. Ця сума серйозно перевищує ринкову вартість бою.