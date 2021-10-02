Бій Лопеса на межі зриву Зустріч Лопеса проти офіційного претендента на титул IBF Камбососа перенесли вшосте. Нова дата поєдинку –16 жовтня, а й вона –не остаточна. Бій на межі зриву. Це цікавоПромоутер Усика дав несподіваний прогноз на бій Ф'юрі – Уайлдер ПоєдинокЛопес –Камбосос має організуватисервіс Triller, який виграв промоутерські торги. Компанія запропонувала за бій неринкові 6 мільйонів доларів. За декілька днів до поєдинку уTriller вирішили натиснути на Камбососа. Компанія хоче перенести бій з 4на 16 жовтня, але Камбосос–категорично проти. Через це Triller вимагає, щоб австралійця виключили з рейтингу IBF. Також компанія хоче, щоб їй повернули депозит у розмірі 1,2 мільйона доларів, який був внесений за бій Камбососа з Лопесом. Разом з тим,Triller не відмовляється від організації шоу 16 жовтня у Barclays Center (Бруклін). Та чи погодиться Камбосос на бій –не відомо. Промоутерські права поєдинку можуть перейти компанії Едді Хірна – Matchroom Boxing. Саме вона посіла друге місце на торгах з пропозицією у3,5 мільйона доларів. Цікаво, що промоутером Лопеса є Боб Арум з Top Rank. Проте Арум відмовився задовольняти апетити Лопеса. Лопес не виходив у ринг з жовтня 2020 року, коли переміг Василя Ломаченка. Американець володіє всіма титулами у легкій вазі –WBC, WBO, WBA, IBF. Текст публікаціїКоппінджера Triller у своїй відповіді на 8 сторінках попросив IBF винести рішення у справі Теофімо Лопеса і Джорджа Камбососа до 30 вересня. IBF не винесла жодноїпостанови щодо пропонованої зміни дати. Triller просить їх виключити Камбососа з рейтингу і повернути депозит у розмірі 1,2 мільйона доларів.