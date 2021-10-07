7 попытка организовать бой Лопеса
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хірн и платформа DAZN получили официальное право организовать поединок Лопес – Камбосос.
Кстати Лопес предупредил Ломаченко перед боем с Комми
В IBF передали права на организацию боя Эдди Хирну после того, как компания Triller отказалась от организации поединка Лопеса.
Triller "приобрела" бой за 6 миллионов долларов, но из-за конфликта с боксерами не смогла организовать поединок. Предложение Хирна за бой составило 3,5 миллиона долларов.
Конечно же мы воспользуемся возможностью и вместе с DAZN сделаем этот великий бой. На следующей неделе даже озвучим дату поединка,
– заявил Хирн.
Лопес – Камбосос / Фото DAZN
- Встречу Лопеса против официального претендента на титул IBF Камбососа перенесли уже в седьмой раз.
- Бой Лопес – Камбосос планировали на 5 июня, однако сместили на две недели – 19 июня. После того как Лопес заразился коронавирусом, поединок перенесли на 14 августа, а позже – на 11 сентября.
- Впоследствии бой планировали провести 4 октября, но перенесли на 16 число. Камбосос запротестовал и поединок почти сорвался.
- Ожидается, что Лопес и Камбосос могут встретиться 27 ноября. Это уже 7 дата поединка.
- Лопес не выходил в ринг после побед над Василием Ломаченко в октябре 2020 года.