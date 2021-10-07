7 попытка организовать бой Лопеса

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хірн и платформа DAZN получили официальное право организовать поединок Лопес – Камбосос.

Кстати Лопес предупредил Ломаченко перед боем с Комми

В IBF передали права на организацию боя Эдди Хирну после того, как компания Triller отказалась от организации поединка Лопеса.

Triller "приобрела" бой за 6 миллионов долларов, но из-за конфликта с боксерами не смогла организовать поединок. Предложение Хирна за бой составило 3,5 миллиона долларов.

Конечно же мы воспользуемся возможностью и вместе с DAZN сделаем этот великий бой. На следующей неделе даже озвучим дату поединка,

– заявил Хирн.



Лопес – Камбосос / Фото DAZN