Лопес: Річард володіє важким ударом

Після поразки Лопесу український боксер намагається добитися реваншу. Поки американець навідріз відмовляється від поєдинку з Василем.

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Тому Ломаченко вирішив битися з колишніми суперниками Лопеса. Влітку українець брутально побив Масайоші Накатані. Тепер Василь зустрінеться з Коммі, якого Лопес також нокаутував.

Абсолютний чемпіон у легкій вазі схвально висловився про бій Ломаченко – Коммі. Та Теофімо зазначив, що Ломаченку не дістатися до бою з ним.

Це відмінно. Ломаченко, вперед, роби те, що ти повинен зробити. Знаю, що ти намагаєшся дістатися до мене, але ти вже мені програв,

– сказав Лопес.

Американець додав, що Ломаченку слід остерігатися удару ганського боксера.

"Безумовно, Коммі здатний зловити Ломаченко. Річард володіє важким ударом", – резюмував Лопес.

Поєдинок Ломаченка з Коммі відбудеться 11 грудня 2021 року на Maddison Square Garden у Нью-Йорку. Коммі – колишній чемпіон світу за версією IBF. Натомість українець був чемпіоном світу у трьох дивізіонах.