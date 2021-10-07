7 спроба організувати бій Лопеса
Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн і платформа DAZN отримали офіційне право організувати поєдинок Лопес – Камбосос.
До речі Лопес попередив Ломаченка перед боєм з Коммі
В IBF передали права на організацію бою Едді Хірну після того, як компанія Triller відмовилася від організації поєдинку Лопеса.
Triller "придбала" бій за 6 мільйонів доларів, але через конфлікт з боксерами не змогла організувати поєдинок. Пропозиція Хірна за бій склала 3,5 мільйона доларів.
Звичайно ж ми скористаємося можливістю і разом з DAZN зробимо цей великий бій. Наступного тижня навіть озвучимо дату поєдинку,
– заявив Хірн.
Лопес – Камбосос / Фото DAZN
- Зустріч Лопеса проти офіційного претендента на титул IBF Камбососа перенесли вже всьоме.
- Бій Лопес – Камбосос планували на 5 червня, однак змістили на два тижні – 19 червня. Після того, як Лопес заразився на коронавірус, поєдинок перенесли на 14 серпня, а пізніше – на 11 вересня.
- Згодом бій планували провести 4 жовтня, але перенесли на 16 число. Камбосос запротестував і поєдинок майже зірвався.
- Очікується, що Лопес та Камбосос можуть зустрітися 27 листопада. Це вже 7 дата поєдинку.
- Лопес не виходив у ринг після перемог над Василем Ломаченком у жовтні 2020 року.