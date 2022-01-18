Шевчук затягує свою справу про водіння у нетверезому стані, – ЗМІ

У травні 2021 року колишнього гравця Шахтаря та збірної України В'ячеслава Шевчука було зупинено на своєму Porsche 911 у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки. У футболіста були ознаки алкогольного сп'яніння.

В'ячеслав заявив, що не розуміє, що сталося того вечора. Ймовірно, гравець був на святкуванні 85-річчя Шахтаря. Наступного дня після затримання Шевчук опублікував допис у соцмережах, в якому визнав свою вину та попросив вибачення.

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У жовтні 2021 року адвокат Шевчука виявив сумнів у справності алкотестера, яким його тестували. За інформацією джерела, адвокати спортивного директора Вересу затягують судовий процес, хоча сам ексфутболіст заявив, що готовий прийняти будь-яке покарання.

Цікавості додає той факт, що суддею цієї справи є Світлана Смик. Вона у травні 2021 року була покарана за те, що за останні два роки розглянула 300 справ про водіння у нетверезому стані і 76 відсотків з них затягнуті до межі закриття.

Що відомо про інцидент з Шевчуком