Шевчук затягує свою справу про водіння у нетверезому стані, – ЗМІ
Джерело:ТаТоТаке
У травні 2021 року колишнього гравця Шахтаря та збірної України В'ячеслава Шевчука було зупинено на своєму Porsche 911 у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки. У футболіста були ознаки алкогольного сп'яніння.
В'ячеслав заявив, що не розуміє, що сталося того вечора. Ймовірно, гравець був на святкуванні 85-річчя Шахтаря. Наступного дня після затримання Шевчук опублікував допис у соцмережах, в якому визнав свою вину та попросив вибачення.
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У жовтні 2021 року адвокат Шевчука виявив сумнів у справності алкотестера, яким його тестували. За інформацією джерела, адвокати спортивного директора Вересу затягують судовий процес, хоча сам ексфутболіст заявив, що готовий прийняти будь-яке покарання.
Цікавості додає той факт, що суддею цієї справи є Світлана Смик. Вона у травні 2021 року була покарана за те, що за останні два роки розглянула 300 справ про водіння у нетверезому стані і 76 відсотків з них затягнуті до межі закриття.
Що відомо про інцидент з Шевчуком
- Інцидент із Шевчуком стався ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки у Києві. Колишній футболіст був за кермом автомобіля Porsche.
- В'ячеслав відмовився проходити тест на драгері. Ексфутболіст почав штовхати правоохоронців й поводився дуже дивно. Тому його затримати.
- В'ячеслав Шевчук розпочав тренерську кар'єру у 2017 році. Тоді спеціаліст один рік тренував команду Шахтаря віком до 17-ти років.