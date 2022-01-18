Вячеслав заявил, что не понимает, что произошло в тот вечер. Вероятно, игрок был на праздновании 85-летия Шахтера. На следующий день после задержания Шевчук опубликовал сообщение в соцсетях, в котором признал свою вину и попросил прощения.

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В октябре 2021 года адвокат Шевчука обнаружил сомнение в исправности алкотестера, которым его тестировали. По информации источника, адвокаты спортивного директора Вереса затягивают судебный процесс, хотя сам экс-футболист заявил, что готов принять любое наказание.

Интереса добавляет тот факт, что судьей этого дела является Светлана Смык. Она в мае 2021 года была наказана за то, что за последние два года рассмотрела 300 дел о вождении в нетрезвом состоянии и 76 процентов из них были затянуты до предела закрытия.

Что известно об инциденте с Шевчуком