Затримання вібулося ввечері 28 травня, коли Шевчук повертався після святкування 85-ліття Шахтаря.

Як це було У Києві затримали легенду Шахтаря Шевчука: дуже п'яним сів за кермо – відео

На наступний день Шевчук записав відео, де попросив вибачення за свою поведінку напередодні.

"Сідати за кермо напідпитку – категорично не можна. Мій вчорашній вчинок не має виправдань, за нього я готовий нести справедливе покарання. Але ніхто не покарає мене так, як я себе сам. Хочу щиро вибачитися перед усіма вболівальниками і футбольним клубом Шахтар, яким "змазав" свято. Хочу вибачитися перед всіма жителями Києва, які могли постраждати з моєї вини. Щиро прошу вибачення у поліцейських. Алкоголь не сумісний з водінням. Не повторюйте моїх помилок", – заявив Шевчук.

Окрім того, він заявив, що після цього випадку не має права більше працювати на каналах "Футбол". Відтак заявив, що йде з каналу.

Затримання Шевчука п'яним в Києві: коротко