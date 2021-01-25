Новачки у збірній: Шевченко на зборах команд УПЛ прогляне кандидатів до національної команди

25 січня 2021 , 19:44
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Тренери збірних України різних вікових груп відправляться в Туреччину збори команд УПЛ. Там фахівці переглянуть потенційних кандидатів на виклик до табору "синьо-жовтих".

Джерело: офіційний сайт УАФ

21 січня до роботи приступив наставник "молодіжки" Руслан Ротань. Днями до нього приєднаються помічники Василь Кардаш та Олександр Мелащенко.

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25 січня в Туреччину прибуде новоспечений член тренерського штабу головної команди країни Луїджі Ночентіні.

Головний же тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко почне перегляд потенційних новачків 31 січня. Йому допомагатимуть асистенти Андреа Мальдера і Андреа Аззалін.

28 січня розгорнесвою діяльність на зборах наставники юнацьких команд: Володимир Єзерський (U-19), Олександр Петраков (U-18) і Сергій Нагорняк (U-17).